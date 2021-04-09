İskele Belediyesi Kapalı Pazar ve Terminal Alanı Projesinin Yapımı Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 2 Milyon TL ödenek ayrılan proje ile üretici ve tüketiciyi buluşturan, kışın yağmur ve rüzgardan, yazın kavurucu sıcaktan koruyacak, önemli bir ticaret noktası olan Kapalı Pazar ve ilçe merkezine ulaşım sıkıntıları ile trafik yoğunluğuna çözüm sağlayacak Terminal alanı kazandırılması hedefleniyor.

Projenin ilk etabı 180 takvim gününde tamamlanacak.

Kent ekonomisine hatırı sayılır katkı yapacak pazar yerinin çağdaş bir yapıyla hizmet vermesi için hazırlanan toplam 15.500 metre karelik alana inşa edilecek proje kapsamında, 3.958 metre karelik alanın üzeri kapanacak, aydınlatma sistemi kurulacak ve yağmur suyu drenaj kanalları yapılacaktır. Ayrıca, 160 Pazar standı, 2 balıkçı standı, 2 büfe, 33 pazarcı otoparkı, 120 araçlık otopark ve 1.300 metrekare yeşil alan yapılacak.

Çağdaş bir yapıyla hizmete açılacak pazar yeri halka rahat alışveriş yapacağı bir ortam sunarken üreticilerin de iş verimliliğini artıracak şekilde düzenlenecek.

Ayrıca alan yaz ve kış mevsimlerinde özel organizasyonlar için de kullanabilecek.