İskele Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Ergazi Köy Lokali’ törenle açıldı

İskele Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Ergazi Köy Lokali’ düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ergazi köyünün çok önemli siyasilerin ve sporcuların yetiştiği bir köy olduğunu vurgulayarak İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu böylesi bir lokali hayata geçirdiği için kutladı.

İskele bölgesinin hızla gelişen bir bölge olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylesi yatırımlarla bölgenin gelişimine katkı sağlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da İskele Belediyesinin çok başarılı işlere imza attığını ve kırsal bölgelerin standartlarını yükselttiğini ifade ederek hükümet olarak tam da yapmak istediklerinin bu olduğunu kaydetti.

Kırsal bölgelerin yaşam kalitesini yükseltmenin ve ülke kültürünü yaşatılmasının milli politikaları olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, herkesin merkezi bölgelere toplanması durumunda tarımsal iş gücünden uzaklaşılacağını ve üretimin sekteye uğrayacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, kırsal bölgelerinin standartlarının yükseltilmesi gerektiğine işaret ederek açılışı gerçekleştirilen lokalin bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Ergazi Köy Muhtarı Mehmet Şahkın da muhtarlık binasının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise konuşmasında lokal hakkında bilgi vererek,lokalde köy kadınlarının ürettikleri el emeği göz nuru işlerin yapılmasına olanak sağlanacağını belirtti

Tören lokal ve Ergazi Köy Kadın Kursu sergisinin açılarak gezilmesi ile son buldu.BRT