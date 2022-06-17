Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
Zorla eve girip 71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

İskele Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Ergazi Köy Lokali’ törenle açıldı

17 Haziran 2022 Cuma 22:14
44 Okunma
İskele Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Ergazi Köy Lokali’ törenle açıldı
banner48

İskele Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Ergazi Köy Lokali’ düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ergazi köyünün çok önemli siyasilerin ve sporcuların yetiştiği bir köy olduğunu vurgulayarak İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu böylesi bir lokali hayata geçirdiği için kutladı.

İskele bölgesinin hızla gelişen bir bölge olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylesi yatırımlarla bölgenin gelişimine katkı sağlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da İskele Belediyesinin çok başarılı işlere imza attığını ve kırsal bölgelerin standartlarını yükselttiğini ifade ederek hükümet olarak tam da yapmak istediklerinin bu olduğunu kaydetti.

Kırsal bölgelerin yaşam kalitesini yükseltmenin ve ülke kültürünü yaşatılmasının milli politikaları olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, herkesin merkezi bölgelere toplanması durumunda tarımsal iş gücünden uzaklaşılacağını ve üretimin sekteye uğrayacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, kırsal bölgelerinin standartlarının yükseltilmesi gerektiğine işaret ederek açılışı gerçekleştirilen lokalin bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Ergazi Köy Muhtarı Mehmet Şahkın da muhtarlık binasının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise konuşmasında lokal hakkında bilgi vererek,lokalde köy kadınlarının ürettikleri el emeği göz nuru işlerin yapılmasına olanak sağlanacağını belirtti

Tören lokal ve Ergazi Köy Kadın Kursu sergisinin açılarak gezilmesi ile son buldu.BRT

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O grev 60 gün yasaklandı
O grev 60 gün yasaklandı
Ölümlü kazada kanında alkol bulundu!
Ölümlü kazada kanında alkol bulundu!
Bakanlar Kurulu yarın toplanacak!
Bakanlar Kurulu yarın toplanacak!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim