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İskele'de asayiş ve trafik denetimi!

29 Eylül 2019 Pazar 12:32
İskele'de asayiş ve trafik denetimi!

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün 20.00-24.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.  

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 175 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edilirken bir araç ise trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İskele
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