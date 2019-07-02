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İskele Festivali Çocuk Şöleni ile devam etti

28 Haziran’da açılışı yapılan 51. Geleneksel İskele Festivali dün (1 Temmuz) Çocuk Şöleni ile devam etti. İskele Belediyesi ve İSDER (İskele Kültür ve Sanat Derneği) tarafından düzenlenen Çocuk Şöleni’ne katılım yoğun oldu.

02 Temmuz 2019 Salı 11:50
İskele Festivali Çocuk Şöleni ile devam etti

Kendileri için özel olarak hazırlanan şölende gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar, keyifli bir gece geçirdiler. İskele Belediyesi ve İSDER görevlileri tarafından yakından ilgilenilen çocuklara gün boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gecenin finalinde ise şölene katılan tüm çocuklara dondurma dağıtıldı.

Çok sayıda çocuğun katıldığı Çocuk Şöleni’nde, B-Fitt Jimnastik Grubu gösteriler sundu, ücretsiz yüz boyama etkinliği yapıldı. T-shirt boyama etkinliğinin de yapıldığı şölende, kendisi küçük yeteneği büyük İskeleli çocuk müzisyen Necati Türk de baterisiyle hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda ise İskele Belediye Tiyatrosu Balıkçılar isimli pandomim gösterisiyle çocukların huzuruna çıktı. Çocukların yüzünü güldüren gösteriyi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İSDER Başkanı Sinan Gece, Meclis Üyesi Sefa Kurukafa ile birlikte çocukların arasında izledi. Sunuculuğunu İlkokul Öğretmeni Nur Dericioğlu’nun yaptığı gece ‘Adam Olacak Çocuk’ etkinliğiyle son buldu.

(BRT/SM)

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İskele Festivali
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