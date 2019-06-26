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İskele Festivali’nin 51’incisi düzenleniyor

Geleneksel İskele Festivali’nin 51’incisi 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:25
İskele Festivali’nin 51’incisi düzenleniyor

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, festivalle ilgili detayları ve programı düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Merit Cyprus Gardens Otel’de yer alan toplantıda konuşan Sadıkoğlu, Larnaka’dan İskele’ye uzanan festivalin yıllandıkça daha da güzelleştiğini ve yarım aşırı devirdiğini ifade etti.

Festivalin Hakan Yazıcıoğlu ile Fettan Can konseri ile başlayacağını kaydeden Sadıkoğlu, festival boyunca her gün farklı bir etkinliğin yer alacağını belirtti.

Sadıkoğlu, belediye olarak yerli sanatçılara büyük önem verdiklerini de dile getirerek bu kapsamda, ülke sevilen sanatçılarındanAyhan Başkal, Hasan Uluel, Mehmet Uluel, İbrahim Gerçek, Çağdaş Aydaş ve Fikri Karayel’in festivalde konser vereceklerini sözlerine ekledi.

İskele Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı, CİOFF ve Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da Uluslar arası halk danlası festivali hakkında bilgi vererek bu yıl 24. Kez düzenlenecek olan festivale Türkiye, Arjantin, Kırgızistan, Şili, Kazakistan ve Kuzey Makedonya’dan konuk ekiplerinin katılacağını ifade etti.

Yılın Genç Kızı ve Genç Erkeği Yarışmasının organizatörü Bülent Günkut da 36 yıl devam eden yarışmaya 13-19 yaşları arasında genç kız ve erkeklerin katılabileceğini kaydetti.

Günkut’un konuşmasının ardından toplantı komite başkanları ve diğer etkinliklerin organizatörlerinin konuşması ile son buldu.

Yaklaşık 600 Bin Türk Lirasına mal olan festivalde 10 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, Hakan Yazıcıoğlu, Fettah Can, Çağdaş Aydaş Fikri Karayel, Sancak, Ekin Uzun konserleri ile Karadenizliler ve Larnakalılar Gecesi düzenlenecek.Festival 7 Temmuz Pazar günü son bulacak.Festivalde tüm etkinlikler de ücretsiz olacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
İskele Festivali’
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