Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bertan Zaroğlu, BRT’de konuştu.
Birleşme sonrası YDP’de yeni dönemi değerlendiren Zaroğlu, güçlerine güç katmaya başladıklarını söyledi.
Talip Atalay’ın da aralarına döneceğine inandıklarını belirten Zaroğlu, ilk seçimde en az 8 milletvekili çıkarabileceklerini, yavaş yavaş birinci parti olmayı hedeflediklerini söyledi.
Erken seçim değil, ülkenin temel ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğini ifade eden Zaroğlu, hükümetin çalışmalarını yakından izleyeceklerini kaydetti.
Zaroğlu soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YDP’nin kilit rol oynayacağını, 2020 Yılı’ndaki gibi belirleyici parti olacağını belirtti.
Kaynak: Haber Kıbrıs