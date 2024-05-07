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Zaroğlu soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YDP’nin kilit rol oynayacağını, 2020 Yılı’ndaki gibi belirleyici parti olacağını belirtti.

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Erken seçim değil, ülkenin temel ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğini ifade eden Zaroğlu, hükümetin çalışmalarını yakından izleyeceklerini kaydetti.

Talip Atalay’ın da aralarına döneceğine inandıklarını belirten Zaroğlu, ilk seçimde en az 8 milletvekili çıkarabileceklerini, yavaş yavaş birinci parti olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bertan Zaroğlu, BRT’de konuştu.

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