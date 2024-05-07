Ediz Hun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Ortaköy Askeri Gazinosu’nda yer alan program çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Umut Keskin ve eşi Ebru Keskin, Ediz Hun ve eşi Berna Hun ile şehit yakınları ve gazileri kapıda karşıladı.

Programda, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Ediz Hun ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Komando Yarbay olarak görev yapan Emekli Tuğgeneral Cemal Ergun Eruç konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ediz Hun tarafından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Umut Keskin’e şehitlerin yer aldığı tablo takdim edildi. Piyade Albay Keskin’e subay şehit annesi tarafından plaket de verildi.

Ediz Hun ayrıca, Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılı anısına şehit yakınları ve gazilere teşekkür belgesi takdim etti.

Program, toplu anı fotoğrafıyla sona erdi.

Taş

Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş yaptığı konuşmada, tarihin, tüm insanlığın hatıra defteri olduğunu söyledi.

"Biz çok yüce bir milletiz” diyen Taş, kahramanlarını unutan toplumların yok olmaya mahkum olduğunu vurguladı. “Biz değerlerimizi, kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız” diye konuşan Taş, bunun en büyük örneğinin bugünkü program olduğunu kaydetti.

1991-1992 yıllarında Kıbrıs’ta görev yaptığını ifade eden Mustafa Taş, görev yaptığı dönemlerde hep şehitlikleri ziyaret ettiğini dile getirdi. Programı düzenlemeye nasıl karar verdiğini anlatan Taş, özellikle Türkan Şoray’ın programın düzenlenmesini istediğini ancak rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığını söyledi.

Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Taş, programa katkı koyanlara da teşekkür etti.

Taş konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı ve Kıbrıs’ın tarihi hakkında sunum gerçekleştirdi. Taş’ın sunumu sırasında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu da söz alarak, anısını anlattı.

Hun

Sanatçı Ediz Hun da konuşmasına, herkesi selamlayarak, başladı. Hun, şehit yakınları ve ailelerle buluşmayı organize eden Hasan Taş’a teşekkür etti.

50 yıl önce eşi Berna, Türkan Şoray ve Erkan Yolaç ile Kıbrıs’a geldiklerini ifade eden Hun, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve ailesi tarafından ağırlandıklarını belirtti.

“Şehit olmak olağanüstü bir mertebe ama keşke yaşasaydılar. Yaşayabilselerdi belki de bu zaferi kazanamayacaktık” diyen Hun, Türk ordusunun askerlerinin ve mücahitlerin kahramanlık yaptığını vurguladı.

Eşi ile birlikte dün Kıbrıs’a geldiğini ve sevgi dolu karşılandıklarını ifade eden Hun, “Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum” dedi. 50 yıl önce Kıbrıs’a geldiğinde 33 yaşında olduğunu şimdi ise 83 yaşını doldurduğunu dile getiren Ediz Hun, Barış Harekatı’nda olağanüstü bir kahramanlık sergilendiğini belirtti.

“Aslında harbin kazançlı tarafı yok, her iki tarafta da büyük acılar, büyük kayıplar yaşanıyor” diye konuşan Hun, dünyanın bugünkü durumuna bakıldığı zaman pek fazla değişen bir şey olmadığını söyledi. “İnsanlık bir demans halinde gibi, birbirini öldürmekten zevk alıyor gibi bir durum yaşıyoruz” diyen Hun, daha güzel bir dünyada yaşanmasını diledi.

Eruç

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Komando Yarbay olarak görev yapan Emekli Tuğgeneral Cemal Ergun Eruç ise, Türk insanının yapılan bir incelemeye göre, dört ana vasfa sahip olduğunu belirterek, bunları; dayanıklı, kanaatkar, yasalara saygılı ve kahraman olarak sıraladı.

Türk insanının tartışılmayacak ana vasfının kahramanlığı olduğunu ifade eden Eruç, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Türk insanının kahramanlığının ortaya çıktığını kaydetti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum” dediği hükümden güç aldıklarını belirten Eruç, şehitleri saygıyla andı.

1974 yılında Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Kadın Sanatçısı" seçilen Türkan Şoray ve "Yılın Erkek Sanatçısı" seçilen Ediz Hun, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan iki buçuk ay önce ödüllerini almak üzere 6 Mayıs 1974 akşamı Kıbrıs’a gelmişti. Şoray ve Hun, 7 Mayıs 1974 günü Alay Komutanı Kurmay Albay Mustafa Katırcıoğlu himayesinde, subay, astsubay, erbaş ve erlere moral ziyareti gerçekleştirerek, hatıra fotoğrafı çektirmişti.