İskele Hayvan Barınağı ziyaret edildi

Gün dolayısıyla İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölge okullarındaki öğrenciler ve beldede yaşayan turistler İskele Belediyesi Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostları ziyaret etti.

Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölgede yaşayan yabancılar ve bölge okul öğrencileri İskele Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ettiler.

Bölgede yaşayan yabancılar barınağa yıkama makinesi ile temizlik malzemeleri bağışladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hayvan haklarına çok duyarlı olduklarını ifade ederek hayvanların sadece bir gün değil her gün bakıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hayvan sevgisinin küçük yaşta aşılanması gerektiğine dikkati çeken Sadıkoğlu, bu kapsamda öğrencilerin ziyaretinin anlamı olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, bölgede yaşayan yabancıların hayvan barınağına çok ilgili olduklarını ve düzenli olarak burayı ziyaret edip mama getirdiklerini sözlerine ekledi.