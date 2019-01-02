İskele-Karpaz yolunda çökme

İskele bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, İskele - Karpaz Anayolunun Yeşilköy petrol istasyonunun karşısındaki bölümünde çökme meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bölgedeten veriliyor.

Avtepe - Gelincik anayolu üzerinde akıntının etkisiyle yol içerisine su ve küçük taşlar birikti. Polis, bölgede olası toprak ve taş kaymalarına karşı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan yol ise, halen trafik akışına halen kapalı. Ulaşım imkanının Kalecik köyü içinden verilmesine devam ediliyor.