Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!
Patlayan Telefon Sahibini Öldürdü!
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Uçan taksi devri başlıyor!
Uçan taksi devri başlıyor!
Çin uzaya 6'si gözlem amaçlı 7 uydu fırlattı
Çin uzaya 7 uydu fırlattı
banner40

İskele-Karpaz yolunda çökme

İskele-Karpaz yolunun Yeşilköy'deki bir bölümünde çökme oldu: Trafik tek şerite düştü

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:53
İskele-Karpaz yolunda çökme

İskele bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar  nedeniyle, İskele - Karpaz Anayolunun Yeşilköy petrol istasyonunun karşısındaki bölümünde çökme meydana geldi.

banner41
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bölgede trafik, tek şeritten veriliyor.

Avtepe - Gelincik anayolu üzerinde akıntının etkisiyle  yol içerisine su ve  küçük taşlar birikti. Polis, bölgede olası toprak ve taş kaymalarına karşı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan yol ise, halen trafik akışına halen kapalı. Ulaşım imkanının Kalecik köyü içinden verilmesine devam ediliyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İskele-Karpaz YoluçökmeTrafikTek şeritHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı Yağışlar Nedeniyle Yol Trafiğe Kapandı...
Aşırı Yağışlar Nedeniyle Yol Trafiğe Kapandı...
Fikri Ataoğlu’nun acı günü!
Fikri Ataoğlu’nun acı günü!
Hasipoğlu: Dome Otel konusunda Başbakana çağrı
Hasipoğlu: Dome Otel konusunda Başbakana çağrı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim