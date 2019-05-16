İskele’de Gençlik Şöleni düzenlendi

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun, bu yıl 22’ncisini düzenlediği Gençlik Şöleni İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Şölen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İskele Belediye As Başkanı İldeniz Elbasan,şölende yaptığı konuşmada 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nın bu yıl 100.Yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını dile getirerek gençlerin bayramını kutladı.

Elbasan, İskele Belediyesi olarak eğitime imkanları dahilinde katkı yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından,İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ve Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’nin yanı sıra Erenköy Lisesi ,Bekirpaşa Lisesi ve BEMSA Kültür Sanat Derneği’nin ekipleri dans gösterisi sundu.(BRT)