Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Son Dakika
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Son Dakika
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Son Dakika
Varis tedavisini ertelemeyin
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu

İskele’de kumdan heykel yarışması gerçekleşti

İskele Belediyesi ev sahipliğinde, İskele Sahil Lions Kulübü, İskele Sahil Leo Kulübü ve Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kumdan Heykel Yarışması gerçekleşti

01 Eylül 2019 Pazar 16:46
İskele’de kumdan heykel yarışması gerçekleşti

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda 8 takımın katılımıyla gerçekleşen yarışma sonucunda dereceye girenlere kupa, katılan tüm yarışmacılara da katılım belgeleri takdim edildi.

BİRİNCİLİK BALIK HEYKELİ İLE JEVDET TAKIMI’NIN OLDU

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmacıların yaptıkları heykeller göze hoş gelmesinin yanında “Denizlerimizi Koruyalım, Alkole Hayır, Kadına Şiddete Hayır” gibi sosyal içerikli mesajlar da verdi.

Yarışmaya kumdan yaptıkları “Balık” konseptiyle katılan Jevdet Takımı bu yılın birincisi seçildi. Kaplumbağa konseptiyle yarışmaya katılan Kayra Takımı 2.’lik, Kumdan Adam konseptiyle yarışmaya katılan Kardeşler Takımı ise 3.’lük ödülünün sahibi oldu.

En güzel kumdan heykeli yapabilmek adına güneşin altında 4 saat boyunca ter döken yarışmacılardan dereceye girenlere kupaları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından taktim edildi. Etkinliğin sonunda İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Oya Şahsuvar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na kendilerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür belgesi verdi.

SADIKOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törendeki konuşmasında İskele Belediyesi Halk Plajı’nda, böylesi güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İskele Sahil Lions Kulübü, İskele Sahil Leo Kulübü ve Mağusa Kale Lions Kulübü’ne teşekkür etti. Dereceye girenleri tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, yarışmaya katılan herkese ise şükranlarını sundu.

 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarla ve ağıllarda fare istilası
Tarla ve ağıllarda fare istilası
Basın-Sen Genel Kurulu Tamamlandı
Basın-Sen Genel Kurulu Tamamlandı
Mersin'den Kıbrıs'a Yüzme Denemesi Başladı
Mersin'den Kıbrıs'a Yüzme Denemesi Başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim