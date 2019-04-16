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İskele’deki İyilik Festivali’nin yeri değiştirildi

16 Nisan 2019 Salı 13:10
İskele’deki İyilik Festivali’nin yeri değiştirildi
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bugün İskele’de düzenlenecek İyilik Festivali’nin yeri değiştirildi.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nın sahil yolunda yapılması planlanan Festival, yağmur dolayısıyla, Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Festival saat 17.00’de başlayacak ve festivalde, çocuklara, eğlenerek iyilik yapmanın önemi anlatılacak.

Hüsnü Şenlendirici’nin de konser vereceği İyilik Festivali’nde, Rafadan Tayfa, Studio 21 Dans Gösterisi, Akrobasi Gösterisi ve Rafadan Tayfa Dijital Oyunları çocuklarla buluşacak.

Ücretsiz etkinliğe çocukların yanı sıra aileleri de katılabilecek. (BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
İyilik Festivali’
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