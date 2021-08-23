İşleri De Mutfağı Da İhmal Etmedi…

Çiğdem AYDIN - GÜNDEM KIBRIS

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın temaslılık hali sona erdi.

Cumhurbaşkanlığında bir pozitif vaka nedeniyle Fırst Lady Tatar kendisini evinde izole etmişti. Test sonuçları negatif çıkan Tatar, izole olduğu zaman neler yaptığını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

Mevcut işlerini ve Cumhurbaşkanlığındaki sosyal faaliyetlerin takibini telefonla yapan Fırst Lady Tatar, ev işleri ve mutfağı da ihmal etmedi.

Tatar’ın paylaşımı şöyle;

“Vakit bulup yapamadıklarımı... biber salçası, domates salçası, domates kurusu, aşure gününde aşure vs .