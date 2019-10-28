İsmail Özdemir kurtulamadı!

Bafra oteller bölgesinde, 15 Eylül 2049 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İsmail Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

15 Eylül 2019 tarihinde trafik kazasında ağır yaralanan İsmail Özdemir, ilk önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne ve daha sonra da İzmir Medikal Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İsmail Özdemir’in tedavi gördüğü İzmir Medikal Hastanesi'nde dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA NASIL OLDU?

15 Eylül 2019 tarihinde saat 11.40 sıralarında, Bafra’da oteller bölgesinde, Orhan Güzel (E-28), yönetimindeki JR 549 plakalı araç ile önünde aynı istikamete doğru seyreden İsmail Özdemir (E-35) yönetimindeki KH 452 plakalı motosiklete çarpmıştı

Kaynak:HABERKIBRIS