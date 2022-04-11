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İsmet Işıksoy hayatını kaybetti

Ülkenin sevilen ve sayılan isimlerinden biri olan İsmet Işıksoy hayata gözlerini yumdu.

11 Nisan 2022 Pazartesi 10:38
432 Okunma
İsmet Işıksoy hayatını kaybetti

Işıksoy’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Işıksoy’un cenazesi Ozanköy Cami’sinde kılınacak öğle namazının ardından Ozanköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

Gündem Kıbrıs olarak başsağlığı dileriz.

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