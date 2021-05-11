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İsrail'in Saldırıları KKTC'de Protesto Edildi

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) protesto edildi.

11 Mayıs 2021 Salı 09:28
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İsrail'in Saldırıları KKTC'de Protesto Edildi

Başkent Lefkoşa'daki Sarayönü Meydanı'nda Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) tarafından organize edilen eyleme, Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği (CISA), AK PARTİ Kıbrıs Temsilciliği Gençlik Kolları, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği ve Ülkü Ocakları gibi kuruluşların temsilcileri katıldı.
Eylemciler adına ortak açıklama yapan SEVKAD Ada Başkanı Hüseyin Emre Erdem, her ramazan ayının son cuma gününde Kudüs Günü olarak programların tertip edildiğini hatırlatarak, "Siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bugün de kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır" dedi.
Erdem, 1916 yılındaki Syces-Picot Antlaşması, Kasım 1917'de yayınlanan Balfour Deklarasyonu ve Şubat 1945'de gerçekleşen Yalta Konferansı'nın işgalcilerin kim olduğunu gösterdiğini belirterek, "İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Efendimiz, 'Mescid-i Aksa'ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamaz iseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.' buyurmuşlardır. Zeytinyağı bir semboldür" diye konuştu.
"KUDÜS COĞRAFYAMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"
Kendilerine düşenin tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak olduğunun altını çizen Erem, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyledi.
Erdem, "Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Diyarbakır, Ankara, İstanbul demektir. Kudüs demek, Lefkoşa, Larnaka, Erenköy demektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Erdoğan Eken de İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen protestoya katılarak Filistinliler için dua etti.
Göstericiler "Kudüs İslam'ındır" ve "Katil İsrail Filistin'den Defol" yazılı dövizler taşıdı.

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