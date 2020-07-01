Yasadışı sanal bet suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Esra Kasap, olguları aktardı. Polis, zanlı S.T’nin Şans oyunlarına aykırı hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.06.2020 tarihinde Lefkoşa’da Gümrük ambarında MNG Kargo aracılığı ile zanlı S.T’nin kargo paketinin içindeki kot pantolonun içine gizlenmiş halde yasadışı faaliyet gösteren sanal bahis sitelerinde kullanıldığına inanılan 21 adet farklı bankalara ait banka kartlarının bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının sözlü olarak “İşsizim kartları müşteri bulup, satacaktım” dediğini belirtti.

Polis, kartların aktif olup, olmadığının araştırılması gerektiğini, ayrıca zanlının cep telefonunda kartlarla ilgili iki kişinin bağı olduğunun belirlendiğini söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.