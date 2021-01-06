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İstatistik Kurumu Başkanı, KKTC’nin nüfusunu açıkladı

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, “Ülke nüfusu bilinmiyor” söyleminin gerçeklere dayanmadığını ifade ederek, “nüfus bilinmiyor” söyleminin popülist bir yaklaşım olduğunu ve bundan artık vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:34
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İstatistik Kurumu Başkanı, KKTC’nin nüfusunu açıkladı

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu BRT’de katıldığı “Gündem Artı” programında nüfus konusunda açıklamalarda bulundu.

“Ülke nüfusu bilinmiyor” söyleminin gerçeklere dayanmadığını ifade eden Öksüzoğlu, “Nüfusumuzu biliyoruz. Projeksiyon nüfus olarak ve idari kayıtlar ile muhaceretten giriş çıkışlarla nüfusumuzu izliyoruz” dedi.

Öksüzoğlu, nüfusu yüzde beşlik yanılma payı ile bildiklerini kaydederek, “nüfus bilinmiyor” söyleminin popülist bir yaklaşım olduğunu ve bundan artık vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

“382 BİN 230”

Öksüzoğlu, 2019 sonundaki rakamın 382 bin 230 olduğunu söyledi.

Öksüzoğlu, Koronavirüs aşılarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen yaş grupları arasındaki nüfusu da bakanlığa ilettiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer köylerde nüfusun ne olduğu, belediye sınırları içerisinde nüfusun ne olduğu, yaş gruplarının ne olduğu, okul çağına gelen öğrencilerin nüfusunun ne olduğu gibi hangi konuda bizden çalışma istenirse bu verileri 24 saat içerisinde veriyoruz.”

Kaynak: Bayrak Radyo Televizyon (BRT)

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