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İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı Meclis Komitesinde Onaylandı

25 Nisan 2019 Perşembe 14:02
İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı Meclis Komitesinde Onaylandı
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Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki toplantısında İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı madde madde okuyarak oy birliği ile onayladı.

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Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, tasarının üçüncü okunuşunu (bütününün oylamasını) bir sonraki toplantıda yapacak.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili Ersan Saner, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Açıklamaya göre komite toplantısında, Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, Devlet Planlama Örgütü’nden Ayşe Ağaoğlu ve Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstatistik Kurumu
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