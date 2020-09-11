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İşte açıklanan sonuçlar

Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görev yapan Yargıç ve personele dün PCR testi yapıldı.

11 Eylül 2020 Cuma 13:46
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İşte açıklanan sonuçlar

Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görev yapan Yargıç ve personele dün PCR testi yapıldı.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, testlerin tümünün negatif çıktığı bildirildi.

Yüksek Mahkeme Başkanının odacısının Covid-19 test sonucu pozitif çıkması üzerine Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreteri test sonucu negatif çıkmış olmakla birlikte, tedbir amaçlı 1 hafta izolasyon uygulayacaklarını açıklamışlardı. Önlem olarak, Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki çalışanlara PCR testi yapılması kararlaştırılmıştı.

Son Güncelleme: 11.09.2020 13:49
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