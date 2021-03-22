Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonunda reel sektörün desteklenmesi ile ilgili alınan kararlar kapsamında işyerlerinde çalışan kişilere ücret desteği verilebilmesi için Maliye Bakanlığı Bütçesinden 60 milyon TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hesabına bugün aktarıldı.
İstihdam destek ödemelerinin yapılacağı sektörler Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte bin 500 TL'lerin ödeneceği sektörler...
- Meyhaneler ve restoranlar
- Barlar ve clublar (Diskolar)
- Cafeler ve pastaneler
- Sinema ve Tiyatro salonları
- Kahvehaneler
- Bet ofisler
- Spor salonları
- İnternet kafeler
- Etütler, kreşler ve özel dersler
- Ercan devlet hava limanı içerisinde faaliyet gösteren iş yerleri
- Sanatsal faaliyet yapan iş yerleri
- Masaj salonları
- Berberler, kuaförler ve güzellik salonları
- Turizm ve seyahat acenteleri
- Taksiler
- Toplu taşıma faaliyeti yapan iş yerleri
- Basın sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri
- Oteller, tatil köyleri, bungalov ve pansiyonlar
- Kumarhaneler
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pandemi merkezi olarak faaliyet gösteren otel, tatil köyleri, bungalovlar ve pansiyonlar istihdam destek ödemesinin dışında tutulacak.