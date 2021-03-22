Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonunda reel sektörün desteklenmesi ile ilgili alınan kararlar kapsamında işyerlerinde çalışan kişilere ücret desteği verilebilmesi için Maliye Bakanlığı Bütçesinden 60 milyon TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hesabına bugün aktarıldı.

İstihdam destek ödemelerinin yapılacağı sektörler Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte bin 500 TL'lerin ödeneceği sektörler...

Meyhaneler ve restoranlar

Barlar ve clublar (Diskolar)

Cafeler ve pastaneler

Sinema ve Tiyatro salonları

Kahvehaneler

Bet ofisler

Spor salonları

İnternet kafeler

Etütler, kreşler ve özel dersler

Ercan devlet hava limanı içerisinde faaliyet gösteren iş yerleri

Sanatsal faaliyet yapan iş yerleri

Masaj salonları

Berberler, kuaförler ve güzellik salonları

Turizm ve seyahat acenteleri

Taksiler

Toplu taşıma faaliyeti yapan iş yerleri

Basın sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri

Oteller, tatil köyleri, bungalov ve pansiyonlar

Kumarhaneler

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pandemi merkezi olarak faaliyet gösteren otel, tatil köyleri, bungalovlar ve pansiyonlar istihdam destek ödemesinin dışında tutulacak.