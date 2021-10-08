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İşte Gündem Kıbrıs'ın ulaştığı belgeler...

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında Sanayi Bölgesinde krize neden olan arazinin hangi Bakanlığa ait olduğu belgelendi. 

08 Ekim 2021 Cuma 10:38
584 Okunma
İşte Gündem Kıbrıs'ın ulaştığı belgeler...
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ÖZEL HABER

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında Sanayi Bölgesinde krize neden olan arazinin hangi Bakanlığa ait olduğu belgelendi. 

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği belgelere göre resmi olarak arazi Tarım Bakanlığına ait çıktı. 

Belgelere göre arazi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın arazisi ve Ekonomi Bakanlığının mülkiyetinde değil. 

Bu kapsamda gerginliğe neden olan arazide şu dakikalarda iki bakanlığın bürokratları arasında ciddi gerilim yaşanıyor.

Arazi içerisinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının arazi araçları, ağır vasıtaları , sondaj makinaları ve sondaj borularının yanısıra bir çok iş aracı bulunuyor. Kamuya ait arazi ELSİS isimli şirkete Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından verilmek istenince Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu sert tepki gösterdi.

Tarım Bakanlığına ait arazinin özel bir şirkete neden verilmek istendiği ise henüz bilinmiyor...

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