Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...

İşte KKTC'deki Vakaların Detayları

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu'ndan coronavirüs salgınıyla ilgili verileri paylaştı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:20
2778 Okunma
İşte KKTC'deki Vakaların Detayları

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu'ndan coronavirüs salgınıyla ilgili verileri paylaştı.

Pilli aktif vaka sayısının 234'e yükseldiğini kaydetti.

İŞTE GÜNCEL VERİLER:

Toplam aktif vaka: 234

Pande Merkezi 39 vaka

Yoğun bakım 2 vaka

Özok yurdu :43

Otelerde olanlar: 43+39

Lefkoşa: 95

Girne: 49

Mağusa 58

Güzelyurt: 3

İskele 1

Lefke 2

Karpaz 0

Yurt dışı kaynaklı 26

1640 vakaya göre salgının ilk gününden bugüne dağılım ve yüzdelik oranlar

Lefkoşa’da bugüne kadar 390 vaka görüldü

Girne’de 314

Mağusa 103

Güzelyrt 53

İskele 22

Lefke 11

Karpaz 32

Yurt dışı kaynaklı 715

Yerel vaka sayısı 491 %29

Yurt dışı vaka: 715 % 43

Karantinada poztifleşen vaka sayısı 434 %26

Son Güncelleme: 04.01.2021 16:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdoğan’da bir kişi ölü bulundu!
Akdoğan’da bir kişi ölü bulundu!
POLİS EV KARANTİNASININ DENETLENDİĞİNİ AÇIKLADI
POLİS EV KARANTİNASININ DENETLENDİĞİNİ AÇIKLADI
4 saat elektrik kesintisi!
4 saat elektrik kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim