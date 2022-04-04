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İşte o kahraman!

Mehmet Kılınç isimli vatandaş, Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği'ne gelerek tasarrufunda bulundurduğu yumurtaları kurumun binasına attı

04 Nisan 2022 Pazartesi 18:07
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İşte o kahraman!
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Bu ay gelen elektrik faturaları vatandaşı çileden çıkardı.

Zamların üstüne bir de elektrik faturası eklenince  Mehmet Kılınç isimli vatandaş, Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği'ne gelerek tasarrufunda bulundurduğu yumurtaları kurumun binasına attı.

Kılınç, olay yerine gelen polis tarafından tutuklanarak hakkında soruşturma açıldı.

Öte yandan Özgür İş Adamları Derneği, tutuklanan genç için yardım kampanyası başlattı. Dernek, davanın tüm masraflarını kendileri tarafından karşılanacağını ve avukat tuttuklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 04.04.2022 18:12
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