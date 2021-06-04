İşte protokol ve tüm ayrıntılar!

Türkiye hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokole Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı İle TC Ticaret Bakanı Muş imza attı.

Protokol çeşitli alanlarla iş birliğini içeren 29 adet faaliyeti kapsıyor...

Protokol ve eylem planı şöyle;

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARETİN VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE DAİR PROTOKOL

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un eşbaşkanlıklarında 3 Haziran 2021 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen görüşmelerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 26 Şubat 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” dikkate alınarak, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teminen EK’te yer alan Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

İşbu Eylem Planı, iki ülke arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ticaret, serbest bölge, sanayi, gümrük, sağlık, insan kaynaklarının geliştirilmesi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini içeren 29 adet faaliyeti kapsamaktadır.

İşbu Protokol, tarafların ulusal mevzuatları uyarınca onay işlemlerinin tamamlandığına ilişkin en son bildirimin diplomatik kanallardan yazılı olarak karşı tarafa iletildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Protokol, 3 Haziran 2021 tarihinde Lefkoşa’da, Türkçe iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır."

VATAN MEHMET / KIBRIS POSTASI

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n380095-iste-29-adet-faaliyeti-kapsayan-ticaret-ve-ekonomik-isbirligi-protokolu