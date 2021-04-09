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İşte reyting sonuçları

8 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu?

09 Nisan 2021 Cuma 14:25
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İşte reyting sonuçları

Ülkemizde tartışmalara neden olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi Türk televizyonlarında ilgi odağı oldu.

Başrolünde Ahmet Kural'ın boy gösterdiği dizi Türk Televizyonlarında reyting sıralamasında İlk 5'e girdi.

AB'de 2. sırada bulunan dizinin yabancı ülkelerde de ilgi gördüğü gözlemlendi.

İşte sıralamanın detayları:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - ESRA EROL'DA

3 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

4 - BİR ZAMANLAR KIBRIS

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - CAMDAKİ KIZ

2 - BİR ZAMANLAR KIBRIS

3 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - MUCİZE DOKTOR

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