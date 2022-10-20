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İşte ücretler...

Elektrik fiyatlarında 1 Kasım'dan itibaren çoklu tarife dönemi başlıyor. 

20 Ekim 2022 Perşembe 12:41
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İşte ücretler...



Resmi gazetede yayınlanan karara göre çoklu tarifeye geçmek isteyen vatandaşlar Kıb-Tek'e müracaatta bulunmaları gerekiyor.

Başvuru sahipleri başvurularını yılda 2 kez değiştirme hakkına sahip olurken, güneş enerji sistemi kullanan ve mahsuplaşma gerçekleştiren aboneler çoklu tarifeden faydalanamayacak

Çoklu tarifedeki ücretlendirmeye göre  elektrik tüketiminin en yüksek olduğu 17:00 ile 22:00 saatleri arasında vatandaşlar 1,2761 TL + Sabit Bedel + Yakıt Bedeli ödeyecek.

22.00 – 07.00 saatleri arasında ise 1,1344 TL + Sabit Bedel + Yakıt Bedeli, Normal saatler olan 07.00 – 17.00 arasında ise 0 TL + Sabit Bedel + Yakıt Bedeli ücretlendirme olacak. 

Resmi Gazetedeki kararda sabit bedel ve yakıt bedelinin ne olacağına ise açıklık getirilmedi. 

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