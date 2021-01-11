İşte vakaların bölgelere göre dağılımı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2868 olduğunu, 20'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu,

20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.