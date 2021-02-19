İşte yeni kararlara göre kapalı olan sektörler

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrasında alınan kararları açıkladı.

Kapalı Olan Yerler;

-Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, kuaför, berber, güzellik salonları, dövmeciler, açık pazarlar, gece klüpleri, club, hamam, saunalar.