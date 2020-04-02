İşten durdurma yasaklanıyor...

Ekonomik tedbirlerle gündeme gelen özel sektör çalışanı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan radikal bir adım geliyor...

Edinilen bilgiye göre, bakanlık, işten durdurmaları yasaklama yönünde bir karar üzerinde çalışıyor.

Tamamlanma aşamasına gelen çalışmaya göre, 30 Mart 2020 - 30 Nisan 2020 tarihleri döneminde hiçbir işveren çalışanını durduramayacak...

Bakanlık, İşsizlik sigortasını da değiştiriyor...

Bakanlığın gerekli açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağı öğrenildi.

Kaynak : Kıbrıs Postası