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İşverenler, devletin vereceği prim desteğine odaklanıyor

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Arhun, işverenlerin, brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL’lik asgari ücreti yargıya taşımaktan vazgeçtiklerini, devletin prim desteğine odaklanma kararı aldıklarını açıkladı.

28 Ocak 2022 Cuma 10:56
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İşverenler, devletin vereceği prim desteğine odaklanıyor
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İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, işverenlerin, brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL’lik asgari ücreti yargıya taşımaktan vazgeçtiklerini, devletin prim desteğine odaklanma kararı aldıklarını açıkladı.

Havadis WEB TV’de Damla Dabis Özel’in sorularını yanıtlayan Arhun, “Sanayi odası toplandı. Bu aşamadan sonra yeni asgari ücretin kanıksandığı görüşü ortaya çıktı. Devlet desteğinin peşinden koşmanın daha doğru olduğu görüşü çıktı. Ticaret Odası'nda da benzer görüş çıktı. Müteahhitler Birliği de açıklamasında asgari ücrete itirazdan çok farklı yapısal sorunlara dikkat çekti” dedi.

Asgari ücrete itirazdan çok, prim desteği konusuna odaklanma görüşünün hakim olduğunu belirten Arhun, “KTEZO'nun durumu daha farklı. Yeni hükümette işverene destek noktasında olacağız. Hakkımız saklı kalmak koşulu işe şu anda yargıya başvurmayı doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İşverenler SendikasıAsgari ücret
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