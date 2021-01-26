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İtalya uyarısı!   “Bu akşam Lefkoşa ve Girne’yi kapatıyorum  demek, salgını tüm ülkeye yaymaktır”

KKTC Hükümeti’nin sadece Lefkoşa ve Girne’de kapanma kararı alması ya da karantina uygulaması başlatmasının ciddi tehlike içerdiği kaydediliyor.

26 Ocak 2021 Salı 19:04
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İtalya uyarısı!   “Bu akşam Lefkoşa ve Girne’yi kapatıyorum  demek, salgını tüm ülkeye yaymaktır”


KKTC Hükümeti’nin sadece Lefkoşa ve Girne’de kapanma kararı alması ya da karantina uygulaması başlatmasının ciddi tehlike içerdiği kaydediliyor.


Bir çok uzman, İtalya’da benzer hatanın yapıldığını ve bu ülkede, yeni tip koronavirüs salgınının aşırı yaygınlaşmasına sebep olunduğunu belirtti.


Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, dün sosyal medya hesabından bu konuda çarpıcı bir açıklama yaptı ve şunları dile getirdi:


“İtalya’da Covid-19 salgını Lombardiya’da başladı. 
8 Mart’ta İtalyan hükümeti 16 milyonluk bölgeye karantina uygulayacaklarını bir gün önceden açıkladı. 
Binlerce insan karantinadan kaçmak için bulabildikleri vasıtalar ile bölgeden ayrıldı. 
Hastalık tüm İtalya’ya yayıldı. 
Bu akşam Lefkoşa ve Girne’yi kapıyorum demek benzer uygulamadır. 
Diğer ilçelere kaçışları nasıl engelleyeceksiniz?
Salgını tüm ülkeye yayacaksınız. 
Bir karar alacaksanız hemen uygulayın.”
 
“Hükümetin yaptığı çılgınlıktır, bulaş yayılacak”
İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanı ise Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “… Hükümetin yaptığı çılgınlıktır. İnsanlar karar açıklanmadan kapanma kararını öğrendi ve kapanma olmayan özellikle Mağusa ile İskele bölgesine yığınsal bir şekilde gitmeye başladı. O bölgede her yer – her şey açık. Peki bulaş olasılığı artmış olmuyor mu? Derhal bu çılgınlık önlenmeli, kapanma olacaksa, her yer kapatılmalıdır” diye konuştu. 
 
“En azından bulunduğunuz yerden ayrılmayın çağrısı yapılmalıydı”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli de hükümeti eleştirdi ve sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Alınmış kararları açıklama cesareti gösteremeyen, günlerdir, saatlerdir insanları ‘arafta’ bilinmezlik içinde bırakan, en azından bulunduğunuz yerden ayrılmayın çağrısı bile yapamayan bir hükümetle karşı karşıyayız”.
 
“Yolu kapatalım Lefkoşalılar ve Girneliler girmesin”
Lefke Bölgesi’nden bir vatandaşın da sosyal medya paylaşımı çok ilginçti. Bu vatandaş, belediyenin kendi tedbirini kendisinin almasını istedi ve “Lefkoşalılar, Girneliler bölgemize sokulmamalı, tüm araçlarımla belediyemizin hizmetindeyim, yolu kapatalım” yorumunu yaptı.

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