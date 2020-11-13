İTİRAZ ALMA SÜRESİ UZATILDI

2019–2020 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’ na yapılan ekilen ve/veya dikilen beyanlara ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki askı listeleri ürün köylerinde askıya alınmıştır.

13.11.2020 tarihinde son bulan itiraz süreleri ürün ekim dönemi olduğundan, üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 5 iş günü daha uzatılmıştır.

Bu durumda 19 Kasım 2020 PERŞEMBE günü mesai bitimine kadar itiraz alınacaktır.

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan DUYURU’ da belirtilmiştir.

Ayrıca, Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı’nın www.tarim.gov.ct.tr internet sayfasından askı takibi kimlik bazında yapılabilmektedir. İtirazlar Kaza ve/veya bölge TARIM DAİRELERİNDE ve GENEL TARIM SİGORTASI FONU’nda alınacaktır.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacaktır.

ÜRETİCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.