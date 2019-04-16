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İyilik Festivali sürüyor

16 Nisan 2019 Salı 11:38
İyilik Festivali sürüyor
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 448. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen İyilik Festivali, üçüncü gününde Gönyeli’deydi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) katkılarıyla düzenlediği İyilik Festivali, KKTC genelinde 8 bölgede düzenleniyor.
Gönyeli Belediyesi yanında dün akşam düzenlenen etkinlikte, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri çocuklardan büyük beğeni topladı. Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de eserleriyle festivali izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Festival kapsamında, konser, dans gösterimi, akrobasi gösterisi, dijital oyunlar ilgi gördü.

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Çocuklara, eğlenerek iyilik yapmanın önemini anlatan İyilik Festivali’nde ayrıca çocuklara, geçtiğimiz ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri’nde ilkokul öğrencilerin çizdiği ve kitap haline getirilerin “iyilik resmi kitabı” ile “iyilik tohumları” hediye edildi.
FESTİVAL PROGRAMI
Ücretsiz olarak halka açık olan festivalin geriye kalan programı ise şöyle:
16 Nisan İskele sahil boyu; 17 Nisan Yenierenköy Lise bahçesi; 18 Nisan Güzelyurt St. Mamas Manastırı Avlusu; 19 Nisan Alsancak Yusuf Erol Spor Kompleksi Festival Alanı; 20 Nisan Girne Amfi Tiyatro. Festival etkinliklerinin tamamı saat 17.00’de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İyilik Festivali
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