Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Japonya'da toplu taşıma araçlarındaki tacizler için çıkarılan damga yarım saat içinde tükendi

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:41
Japonya'da toplu taşıma araçlarındaki tacizler için çıkarılan damga yarım saat içinde tükendi

Japonya'da toplu ulaşım araçlarında cinsel tacize karşı deneme amaçlı olarak satışa çıkarılan görünmez mürekkepli damgalar yarım saat içinde tükendi.

Shachihata Inc. adlı mühür firmasının çıkardığı damga, taciz sırasında tacizcinin eline sürülüyor.

Gün ışığında görülmeyen mürekkeple vurulan damgada, kızıl ötesi ışına maruz kalınca tacizi simgeleyen bir avuç işareti beliriyor. Damga yıkanınca çıkıyor. 

Şirket, taciz mağdurlarının tacizcilerini teşhir etmesini sağlayacak bu damganın olası vakalarda caydırıcı bir etkisi olabileceğini söylüyor.

Shachihata sözcüsü Fumihiro Mukai CNN'e açıklamasında damga fikrinin sosyal medyada kalabalık trenlerdeki tacizlerin önlenmesi için başlattıkları bir kampanya sırasında ortaya çıktığını söyledi. Mukai, gördükleri ilgi karşısında şaşırdıklarını belirtti.

Sözcü, damganın geliştirilmesi aşamasında polisle iş birliği yapılmadığını, kullanıcılardan gelecek yorumlara bağlı olarak üründe değişiklikler yapabileceklerini söyledi.

500 adet üretilen damga, kızıl ötesi ışın veren fenerlerle birlikte 2500 yen'den (yaklaşık 24 dolar- 140 TL) satıldı.

'Tacizin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor'

Merkezi Tokyo'da bulunan Tacizleri Önleme Faaliyetleri Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Yayoi Matsunaga, damganın etkili olup olmayacağını görmek için erken olduğunu belirtmekle birlikte şirketin çabasının "çok anlamlı" olduğunu söyledi.

toplu taşımaTelif hakkıGETTY IMAGES

Damga sosyal medyada da büyük yankı buldu. Bazı kullanıcılar, damganın ne kadar caydırıcı olabileceğini sorgularken bazıları da damgaya gösterilen ilginin taciz vakalarının ne kadar yaygın olduğuna işaret ettiğine dikkat çekti.

'Damgayı kullanmanın kendisi suç olabilir'

Bazı kullanıcılar ise, bu mürekkebi bir kişinin eline sürmenin suç olabileceği endişesini dile getirdi.

Japonya Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülke arasında 110'uncu sırada yer alıyor.

Japonya bu alanda G7 ülkeleri arasında da sonuncu sırada.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TacizHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay: Çatışmanın bedelini hatırlayarak hareket edilmeli
Uluçay: Çatışmanın bedelini hatırlayarak hareket edilmeli
Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu
Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu
Denktaş: Tarihi şanlı Türk milleti büyük zaferi kazandı
Denktaş: Tarihi şanlı Türk milleti büyük zaferi kazandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim