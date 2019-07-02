Kablo hırsızları mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da YDÜ Kampus alanı içerisinde bulunan bir deponun avlusunda muhafaza edilen 49 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çaldıkları tespit edilen zanlılar Abdullah Kapan, İsa Halefoğlu ve Yasir Halefoğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı Şener huzurda bulunan zanlılar Abdullah Kapan, İsa Halefoğlu ve Yasir Halefoğlu 28 Haziran 2019 tarihinde saat 5.25 – 5.45 arasında, Lefkoşa’da YDÜ Kampusü içerisinde bulunan bir deponun avlusundaki 49 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çaldıklarının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili tutuklanan zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti. Polis meselenin tahkikatının tamamlandığını ve zanlıların çalışma izinli olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı birer kefilin 40 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, üçer bin TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.





