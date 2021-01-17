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Kaçakçılık tırına suçüstü

Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan tırın dorsesinde insanların dışında kaçak hayvanlar ve ürünler de ele geçirildi

17 Ocak 2021 Pazar 15:56
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Kaçakçılık tırına suçüstü

Gümrük Dairesi Kaçakçılığı Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Lefkoşa Şubesi ekipleri bugün Mağusa Limanı'nda birlikte operasyon düzenledi.

Mersin’den Mağusa Limanı'na “Via Famagusta” isimli gemi ile gelen TIR araçlar ve "Deep Karpaz" isimli gemi ile ülkeye gelen TIR araçlar ekipler tarafından arandı.

Ortaklaşa düzenlenen operasyonda yapılan aramada TKG 287 plakalı şeker yüklü TIR aracın dorsesinde şeker çuvallarının arasına gizlenmiş şekilde yaşları 15 ile 43 arasında değişen Suriye uyruklu 11 mülteci tespit edildi.

Operasyonun devamında ise, tırlarla ülkeye neler sokulabildiği gün yüzüne çıktı.

Aramalar sırasında, kozmetik ürünleri, konfeksiyon ürünleri, elektronik eşyalar, araba parçaları, kuru yemişler, bebek ürünleri gibi ülkeye gümrüğü ödenmeden sokulmaya çalışılan eşyalara el konuldu.

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