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Kaçaklar 3 gün daha tutuklu kalacak

25 Ocak 2020 Cumartesi 15:15
Kaçaklar 3 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Girne’de yapılan kontrollerde ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen zanlılar Ali Naqui ve Kyran Abbas tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ huzurda bulunan zanlılar Ali Naqui ve Kyran Abbas’ın yapılan kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve bu yönde de araştırma yapılacağını belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak
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