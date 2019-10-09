Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Ülkede kaçak oldukları tespit edilen ve 22 Eylünden beridir poliste tutuklu bulunan Bangladeşli Shakil Ahmad ile Jahirul islam bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Ali Uzun, zanlıların 21-22 Eylül 2019 tarihinde Girne’de gerçekleştirilen operasyonda ülkede kaçak olarak tespit edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların 23 Eylül 2019 tarihinden beridir mahkeme emri ile tutuklu olduğunu ancak her ikisinin de pasaportlarına ulaşılamadığı için ihraç işlemlerinin gerçekleşmediğini ifade etti.

Polis, zanlının ifadelerinde pasaportlarını soyadını bilmedikleri bangladeşli bir şahsa verdiklerini söylediklerini ancak yapılan soruşturmada söz konusu şahsa ulaşılamadığını, bir adres verilmediği için hiçbir ip ucu yakalanamadığını ifade etti.

Polis, zanlılar hakkındaki ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, 8 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, ihraç işlemlerinin hızlandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasına direktif verdi.