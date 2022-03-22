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Kaçakları beklerken polise yakalandılar

Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.D ve H.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Mart 2022 Salı 11:47
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Kaçakları beklerken polise yakalandılar
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(Kamalı Haber)

Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.D ve H.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olguları aktardı.

Polis, 2 zanlının Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak suçuna methaldar olduğu için tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 22.03.2022 tarihinde saat 00:15 raddelerinde Demirhan Lefkoşa’da Akdoğan'da sakin zanlı 1 M.Dve zanlı 2 H.M’nin pandemi hoteli olarak kullanılan Yıldız Öğrenci yurdunda KKTC’den ihraç edilmek üzere tutuklu olarak bulunan Wisam Fathullah (E-22 Suriye) ,Ahmed Elhamıd (E-23 Suriye) ve Huseyin Alabed Allah (E-22 Suriye) isimli şahısların gizlice kaçarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerince suçüstü yakalandıklarını anlattı.

Polis, akabinde yapılan soruşturmada konu şahısları alacak olan zanlı 1 ve Zanlı 2 'nin  bir araç içerisinde konu şahısları bekledikleri esnada Demirhan'da tespit edilerek alıkonulduklarını belirtti.

Polis, akabinde zanlı 2'nin yapılan soruşturmada konu şahısları 300 TL karşılığında alıp Mağusa’ya götüreceklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı 2’nin gönüllü ifade verdiğini, alınacak olan ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri mevcut olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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