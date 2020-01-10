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Kadın Sığınma Evi’nden ayrılan kadınlara destek

Şiddete uğrayan kadınların can güvenliği tehlikesi veya şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri yer olan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi’ne yönelik katkılar sürüyor.

10 Ocak 2020 Cuma 13:22
Kadın Sığınma Evi’nden ayrılan kadınlara destek

Bu kapsamda Kadın Sığınma Evi’nden ayrılan kadınların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelikte LTB ve İntergaz LTD arasında bir sözleşme imzalandı. Sözleşme ile dış destek kapsamında Kadın Sığınma Evi’nden ayrılan kadınlara tüp gaz desteği verilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, İntergaz ile uzun süredir sürdürülen ilişkilerin artık daha kurumsal bir noktaya geldiğini söyledi.

İntergaz’ın LTB’nin kamusal ve toplumsal çalışmalarına farklı ölçülerde ciddi destekler verdiğine vurgu yapan Harmancı, “İntergaz Kadın Sığınma Evi konusunda bizlere ilk günden itibaren katkı sağlamakta. Bu desteği ikinci bir boyuta taşımak bizim için önemli çünkü Kadın Sığınma Evi kadınlara geçici bir barınma sağlıyor. Hedefimiz kendi ayakları üzerinde duran ve kendi yaşamını idame ettirebilen kadınları toplumsal yaşama yeniden ve güvenle başlamalarını sağlamak. Bu uğraş içerisinde temel ihtiyaçlarından biri olan gaz ihtiyacı gibi konularda da İntergaz’ın destek olması bizlere büyük bir memnuniyet veriyor” dedi.

LTB ile İntergaz’ın ilerleyen süreçlerde de birlikte kampanyalar yapacağını belirten Harmancı, duyarlılıklarından ve katkılarından dolayı İntergaz yetkililerine teşekkür etti.

Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Görüyorum ki hem arkadaşlarımız sayesinde hem de sizler gibi şirketlerin duyarlılığı sayesinde birçok insana umut olabiliyoruz. Kadın Sığınma Evi bugün ülkede ender sürdürülebilir toplumsal çalışmalardan biridir. Bu bağlamda hem sizleri hem de ekibimi kutlamak isterim”

İNTER-GAZ LTD İletişim Sorumlusu Taner Hürbaflı ise yaptığı konuşmada LTB Kadın Sığınma Evi’ne destek olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı yaratmasından dolayı Başkan Harmancı’ya teşekkür etti. Hürbaflı ayrıca LTB ile ilerleyen süreçte yeni projelere imza atacaklarını da belirtti.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Kadın Sığınma Evi’
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