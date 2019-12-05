Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...

Kadınlar, Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk bıraktı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği öncülüğünde bazı kadın örgütleri ve siyasi partilerin kanın kolları Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünü kutladı.

05 Aralık 2019 Perşembe 16:54
Kadınlar, Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk bıraktı

Kutlama çerçevesinde bugün Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım büstüne çelenk konuldu.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi nedeniyle Atatürk’e duydukları minnettarlığı dile getirdi.

Gülten Feridun, “Atatürk 5 Aralık 1934’te bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara imza artarak öncülük etmiştir. Kadınların siyasal hayatta katılması, seçme ve seçilme hakkı için harekete geçmiştir. 85 yıl önce kadınlar demokratik haklarına kavuşmuşlardır” dedi.

Kadının hayatın can damarı olduğuna dikkati çeken Feridun, tüm kadınların gününü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Kadınlar BirliğiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTÇB: "Her Yıl 250 Milyon İnsan Çölleşmeden Etkileniyor”
KTÇB: "Her Yıl 250 Milyon İnsan Çölleşmeden Etkileniyor”
YDP istişare toplantısını Vadili'de yaptı
YDP istişare toplantısını Vadili'de yaptı
Maliye Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında protokol imzalandı
Maliye Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında protokol imzalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim