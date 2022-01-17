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“Kadınlara hayatın her anlamında daha fazla destek verilmeli”

UBP milletvekili adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Ocak 2022 Pazartesi 10:52
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“Kadınlara hayatın her anlamında daha fazla destek verilmeli”
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ÖZEL HABER

UBP milletvekili adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Halka hizmet etmek için bu yola çıktığını kaydeden Erişir, “Bu adada 4 bine yakın insanı tedavi ettim ama seçim çalışmaları için yollara çıktığımda halkımızla tanıştım. Kaybetsek de kazansak da insanların desteğinin daim olduğunu gördüm. İnsanların sıcak tavırlarının içten olduğu gördüm. Halkımıza hizmeti mecliste de sürdürmek için milletvekili adayı oldum” dedi. 

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun adaylık teklifi sunduğunu kaydeden Erişir “Genel başkan çok yakın bir dostum. Diğer partilerden de teklif geldi ancak Sucuoğlu’nun dürüstlüğünü ve saygınlığını biliyorum. Yamalı bohça ile yola çıkarsanız her şey dökülür. Tek başına iktidar olmak ve istikrarla yol almak için ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacağımıza inandığım için UBP’den aday oldum” dedi. 

Kadınlara daha fazla destek verilmesi gerekliliğine dikkat çeken Erişir, “Kadınlara hayatın her anlamında daha fazla destek verilmeli. Üretimde olan rolleri artırılmalı ve yeni iş kuracak kadınlarımıza destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın eli diye bir tabir vardır. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Bu nedenle kadınların hem sosyal hayatta hem de iş hayatında daha fazla rol alması gerekir” dedi.

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