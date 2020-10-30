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Kafasına göre yaktığı ateş yangın çıkardı

55 yaşındaki şahıs hakkında yadal işlem başlatıldı.

30 Ekim 2020 Cuma 13:00
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Kafasına göre yaktığı ateş yangın çıkardı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

29.10.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Kırklar bölgesinde E.B.(E-55), tarlası içerisinde bulunan anızları yetkili makamdan izin almaksızın gerekli emniyet tedbiri almadan ateşe vermesi neticesinde ateşin kontrolünden çıkması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu başka bir şahsa ait 32 dönümlük alan içerisinde bulunan anızlar, 2 top sulama lastiği, 200 metre damlama lastiği ve 27 adet rulo balya, 83 adet zeytin ağacı, 14 adet nar ağacı, 2 adet badem ağacı yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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