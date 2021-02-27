Kafasına televizyonla vurdu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.02.2021 tarihinde saat 23:00 sıralarında Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde D.F(E-35), M.C.O.(E- 30), A.A.(E-28), T.A.(E-25), M.A.A.(E-21) ve İ.O.(K-19)’nun Louis Kakoly LAMAH, Felix Kikachukw AJAYİ ve Ugobi UGAH’ın birlikte kalmakta oldukları ikametgaha bir cürüm işlemek kastıyla zorla girerek vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip; ellerinde tutmakta oldukları bıçak ile Felix Kikachukw AJAYİ’nin sağ kalçasından yaraladıktan sonra ikametgahın oturma odasından almış oldukları televizyonu kafasına vurmak suretiyle darp ederek konu televizyonun kırılmasına sebebiyet verip kasti hasara uğratmalarının ardından ikametgah içerisinden bahse konu şahıslara ait 7 adet cep telefonu, kişisel seyahat belgelerini ve henüz tespit edilemeyen miktardaki paralarını alarak soygun suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, D.F. aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.