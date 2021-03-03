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KAFETERYANIN İŞLETMECİSİ AÇIKLAMA YAPTI

St. Hilarion Kalesi’ndeki kafeteryanın işletmecisi Mustafa Gürsel, kaledeki yangının yıldırım düşmesinden kaynaklandığını düşündüğünü çünkü kafeteryada elektrik olmadığını söyledi.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:14
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KAFETERYANIN İŞLETMECİSİ AÇIKLAMA YAPTI

TAK'a konuşan Gürsel, yangında birçok tarihi etnografik eserin, arşivinin, duvarlardaki fotoğrafların, ziyaretçilerin mektupları gibi birçok özel eşyasının ve bilgisayarının yandığını ifade etti.

Aynı zamanda gazeteci olan Mustafa Gürsel, pandemi nedeniyle bir yıldır kafeteryanın kapalı olduğunu ve sözleşme süresinin de dolduğunu ancak kendisinin ödemelerine devam ettiğini kaydetti.

St. Hilarion Kalesi’nin 1995’te Beşparmak Dağları’nda çıkan büyük yangında da zarar gördüğünü hatırlatan Gürsel, ikinci kez yangın felaketiyle karşılaşmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mustafa Gürsel, mayıstan beri kafeteryada elektrik olmadığını da kaydetti ve yağışlı havanın etkili olduğu saatlerde başlayan yangının yıldırım düşmesinden kaynaklandığını söyledi.

ST. HİLARİON KALESİ

Beşparmak dağlarının kuzey eteklerinde inşa edilmiş bir yapı olan St. Hilarion Kalesi 700 metre yükseklikte yer alıyor. 480 basamakla tırmanılan kaleden Girne’ye kuşbakışı bakılabiliyor.

Kantara ve Bufavento Kaleleri gibi St. Hilarion Kalesi de adayı Arap akınlarına karşı korumak amacıyla inşa edilen kalenin inşa tarihi konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte kalenin adına ilk kez 1191'in kayıtlarında rastlanıyor.

Üç ayrı bölümden oluşan St. Hilarion Kalesi’nin en alt bölümde yer alan ana girişi koruyan savunma yeri Bizanslılar tarafından 11.Yüzyılda gülendirildi. Aşağı bölüm atlar ve askerler için kullanılmaktaydı. Orta bölümde, kralın sarayı, mutfak ve kilise yer alıyor. Bu bölümde bir de su deposu bulunur. Yukarı Kalenin girişinde bir Lüzinyan Kapısı vardır. İki zirvenin ortasında ise bir avlu bulunuyor. Soylular doğu bölümünde ikamet ederler, mutfak ve diğer gündelik odalar ise batı bölümünde yer alırdı. Kraliyet konutunun ikinci katında bulunan Kraliçe Penceresi'nden (gotik tarzda oyulmuş bir pencere) çevrenin panoramasın doyumsuzdur. En üstteki bölümde ise Prens John kulesi yer alıyor.

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