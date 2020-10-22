Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

“KALECİ POZİTİF ÇIKARSA SADECE DEFANS OYUNCUSUNU ALACAĞIZ”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür “Akıllara durgunluk veren” açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2020 Perşembe 08:19
747 Okunma
“KALECİ POZİTİF ÇIKARSA SADECE DEFANS OYUNCUSUNU ALACAĞIZ”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Çaygür, bir protokol çalışmalarının olduğunu ve bu konuda 1 aydır Spor Dairesi ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Bu arada KTFF ve Basketbol Federasyonu başkanları ile görüştük. Futbol ile 1 kere, basketbol ile de 4 kez komite olarak görüştük. Hazırladığımız protokol taslağını da Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’ya verdik.”dedi.

“SPORCULAR 2.HAFTADA EVE GİDECEK”

Takım sporlarını bir grup olarak değerlendirdiklerini ifade eden Ali Çaygür, 17 Ekim’den itibaren müsabakalara çalışma izni verdiklerini kaydetti. Çaygür takımlara müsabaka dönemi başlamadan ücretsiz PCR testi garantisi verdiklerini belirterek, “Bu süreçte pozitif çıkan olursa hastanede izole edilecek ve diğer temaslılar da karantinaya alınmayacak. Lapta’daki Gençlik Merkezi’nde izole edilecekler ve antrenmanlarını sürdürecekler. 1.hafta orada kalacaklar, 2.hafta da evlerine gidecekler. Bu süreçte de 2 günde bir yine ücretsiz PCR testleri yapılacak.”dedi. Ali Çaygür, yedek sporcu kalmayacak düzeye gelinmesi halinde erteleme yetkisini federasyonlara verdiklerini kaydederken, “Uygun sıkılıkta testler yapılmaya devam edecek, KTFF’nin bize sunduğu sıklıkta değil. Spor kulüplerine pozitif ayrımcılık yaptık ve bunu sporu başlatmak için yaptık.”dedi.

“KTFF’YE CEVAP YAZIMI GÖNDERDİM”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kendilerine yazdığı yazıya cevap verdiklerini ve 10 gün önce yazıyı KTFF’ye gönderdiklerini kaydeden Çaygür, bu konuda Spor Dairesi ile görüştüğümüzü ilettim. Hatta Sertoğlu ile yüzyüze görüşmemizde kendisi bize Ocak’ta ligi başlatmak istediğini söyledi. Biz de o ayrıldıktan sonra kendi aramızda Ocak ayının riskli olduğunu ve ligin daha erken başlaması gerektiğini konuştuk. Ancak şartlar olumsuz giderse de ligi kesmeme gibi bir durum olamaz.”dedi. Çaygür ev izolasyonunda evde yalnız kalma şartı olduğunu ve sporcu bilgilerinin Spor Dairesi tarafından alınacağını kaydetti.

“KALECİ POZİTİF ÇIKARSA SADECE DEFANS OYUNCUSUNU ALACAĞIZ”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ilginç bir de yorum yaparak, “Eğer futbolda bir kaleci pozitif çıkarsa onun yakın temaslılarını alacağız. Onun yakın teması da defans oyuncusudur, yani sadece onları alacağız. Voleybolda da karşı takım temaslı sayılmayacak.”dedi. Sertoğlu ile bir kez bir aracı vasıtası ile görüştüğünü ve ona ne zaman isterse gelip benimle görüşebileceğini söylediğini aktaran Çaygür, “Spor Dairesi bize bu konuyu kendi üzerlerinden yürütmemizi söyledi ancak biz yine de futbola ayrıcalık yaptık. Hem sayın Sertoğlu hem de sayın Dana ile ne zaman isterlerse görüşürüm.”diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.10.2020 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 metre yüksekten beton zemine düştü
3 metre yüksekten beton zemine düştü
SENİN: “GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARARAK ADIM ATILACAK”
SENİN: “GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARARAK ADIM ATILACAK”
Gündem Kıbrıs'ın konuğu Özdemir Tokel
Gündem Kıbrıs'ın konuğu Özdemir Tokel
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim