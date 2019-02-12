Kalkanlı'da elektrik kesintisi!

13 Şubat 2019 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık öğleden sonra 16:00 saatleri arasında;bölgesinde Ful sokak, Manolya Sokak, Hanımeli Sokak, Orkide Sokak, Nergis Sokak, Çiçek Sokak, Laden Sokak ve Gürgen Sokak’ın elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.