Kamacıoğlu: Dr. Küçük, Kıbrıs Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Kamacıoğlu mesajında, Dr. Küçük, Kıbrıs Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kamacıoğlu mesajında “Özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, vefatının 38’inci yıldönümünde özlem ve saygıyla anıyoruz. Dr. Küçük’ün mücadelesindeki duruşu ve düşüncelerinin; KKTC’nin aydınlık geleceği için, çağdaş ve demokratik dünyayı yakalamak adına takipçisi olacağız” dedi.