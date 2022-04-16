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Kamera kayıtlarından tespit edildiler

11.04.22 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki iş yerinden toplam 253 T.L değerinde muhtelif eşya sirkat eden N.C (K-20), J.Z.K (K-18) ve I.K, (K-19) kamera kayıtlarından tespit edilerek 15.04.22 tarihinde tutuklandılar. 

16 Nisan 2022 Cumartesi 12:33
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Kamera kayıtlarından tespit edildiler

Zanlılar bugün 16.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “sirkat” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere adli şubede görevli polis memuru Mehmet Şemet’ i tanık kürsüsüne çağırdı.
Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 11.04.22 tarihinde saat 14.30 raddelerinde, zanlı 3 I.K’nın Trend Center isimli mağazaya müşteri olarak giderek satışa sunulan 75 TL değerinde 1 adet bayan kıyafetini ödeme yapmadan mağazadan çıkarmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi. Ayni gün saat 14.30 raddelerinde zanlıların Potente isimli işyerine birlikte giderek mağazada satışa sunulan bir adet 75 TL, 1 adet 85 TL değerinde 2 adet bayan çantası ile 3 TL değerinde 1 adet yapışkan dövmeyi para ödemeden alıp dışarı çıkmak suretiyle sirkat ettiklerini belirten tanık, kamera kayıtlarından tespit edilen zanlıların 15.06.22 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Ayni gün zanlıların birlikte ikamet ettikleri ikametgahlarında mahkemeden temin edilen müzekkere ışığında yapılan aramada sirkat edilen 2 çantanın bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlı 3’ün Trend Center isimli mağazada sirkat etmiş olduğu bayan kıyafeti ile ilgili kabul yönünde sözlü beyanda bulunduğunu söyledi.

Sürdürülen tahkikat ve yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1 N.C’in 01.12.2021 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri yanında alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün süreyle tutukluluk verilmesini talep etti.
Savcı Hasan Çaltılı’nın polisin talep ettiği 3 gün süreyi 2 günle sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlıların ikişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.  (MHA)

Son Güncelleme: 16.04.2022 12:36
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